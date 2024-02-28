Son dakika... ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü

Son dakika haberi... ABD ekonomisi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,2 ile beklentilerin altında büyüdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 16:45
Son dakika... ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü
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Piyasaların odaklandığı ABD büyüme rakamları açıklandı.

ABD ekonomisi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,2 ile beklentilerin altında büyüdü.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2023 yılı dördüncü çeyrekte GSYH ikinci tahminde yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye düşürüldü.

Tüketici harcamaları yüzde 2,8'den yüzde 3,0'a, çekirdek PCE yüzde 2,0'den yüzde 2,1'e revize edildi.

Ekonomistler ABD ekonomisinin yüzde 3,3 büyümesini bekliyordu.


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