TÜİK açıkladı: Turizmin büyümeye pandemi öncesini yakalayamadı

Yayınlanma: 18.01.2024 - 12:25

Güncelleme: 18.01.2024 - 12:25

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) turizm uydu hesabı, 2019-2022 verilerini yayımladı.

Buna göre, turizme konu ürünler; ziyaretçilere yönelik konuklama hizmetleri, gıda ve içecek servis hizmetleri, yolcu taşımacağılı hizmetleri 2022 yılında, bir önceki yıla göre artsa da pahdemi öncesine dönemedi. Söz konusu veriler 2019 yılının yani pandemi öncesinin gerisinde kaldı.

İç turizm tüketiminin yurt içi arz içindeki payı 2019 yılında yüzde 3,9 olarak kaydedilmişken 2022 yılında yüzde 3,3'de kaldı.

Doğrudan turizmin gayrisafi katma değer içindeki payı da 2019 yılında yüzde 4,6 olarak izlenmişken 2022 yılında 4,4 olarak kaydedildi.

Türkiye'de turizm amaçlı toplam tüketim değeri 2022'de 1 trilyon 311 milyar 367 milyon 401 bin lira olarak belirlendi.

İlk defa açıklanan istatistiklerle, ulusal hesaplarla uyumlu şekilde turizmin ekonomik etkilerinin arz ve talep yaklaşımıyla ölçülmesi amaçlandı. İstatistikler, uluslararası düzeyde detaylı ve analitik bilgi sağlayan bütünleşik bir yöntemle hesaplandı.

Buna göre, ülkede turizm amaçlı toplam tüketim değeri 2022'de 1 trilyon 311 milyar 367 milyon 401 bin lira oldu. Turizm amaçlı toplam tüketim değerinin toplam yurt içi arzdaki payı yüzde 3,3 olarak hesaplandı.

İSTİHDAM EDİLEN KIŞI SAYISI PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNEMEDİ

Türkiye'de doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer 2022'de 586 milyar 764 milyon 260 bin lira olarak gerçekleşti. Doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değerin toplam gayrisafi katma değer içindeki payı ise yüzde 4,4 oldu.

Turizm sektörlerinde doğrudan turizm amaçlı istihdam edilen kişi sayısı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 27 artarak 885 bin kişiye çıktı. Söz konusu dönemde turizm sektöründeki istihdamın toplam istihdam içindeki payı yüzde 2,9 olarak belirlendi.

Turizmde istihdam edilen kişi sayısı 2019 yılında 935 bin kişi olarak kaydedilmişken 2020 yılında 627 ben, 2021 yılında 697 bin ve 2022 yılında da 885 bine çıktı.

Seyahat acenteleri ve diğer rezervasyon hizmetlerinin tamamı turizm amaçlı yapıldı. Bu dönemde konaklama hizmetlerinin yüzde 97,4'ü, yolcu taşımacılığının yüzde 64,6'sı ve kültürel hizmetlerin yüzde 45,4'ü turizm amaçlı gerçekleştirildi.