Son Dakika: ABD enflasyon rakamları açıklandı

10 Kasım 2022 Perşembe, 16:37

Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan verilere göre, ekim ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 7.7 oldu. Aylık tüfe ise yüzde 0,4 olarak gerçekleşti.

KUR FARKININ ÜSTÜNE ABD ENFLASYONU

2022 yılı içerisinde Türk Lirası, dolar karşısında yüzde 55'in üzerinde değer kaybederken, köprülerin geçiş ücretlerine bu değer kaybının yanı sıra yüzde 7.7'lik ABD enflasyonu da zam olarak yansıtılacak.

ABD'deki yüksek enflasyon verisinin köprülerin yanı sıra tüm yap-işlet-devret modeli projeleri etkilemesi bekleniyor. Döviz kurunun yükselmesi ve ABD enflasyonuyla birlikte Hazine'ye ek yük anlamına geliyor.

GEÇİŞ GARANTİSİ SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Türkiye, yap-işlet-devret modeli adı verilen modelle özel sektör eliyle birçok altyapı projesi gerçekleştirdi. Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve köprüye bağlanan Kuzey Çevre Otoyolu, Gebze-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli ve Çanakkale Köprüsü bunlardan bazıları.