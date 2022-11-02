Rapor ortaya koydu: Enflasyon sofrayı küçülttü
CHP'li Burhanettin Bulut, asgari ücrette yılbaşından bu yana yaşanan erimeyi araştırdı. Cumhuriyet'e konuşan Bulut, "Enflasyonu yenmeden 'Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözü boş laftan ibarettir" dedi.
İktidar, ihracat ve büyüme rakamları ile övünürken yurttaşın sofrası her geçen gün küçülüyor. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, asgari ücrette yılbaşından bu yana yaşanan erimeyi araştırarak, raporlaştırdı.
İktidarın “Yurttaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz” söyleminin işlevsiz olduğunu belirten Bulut, “Yılbaşındaki 4 bin 253 TL’lik asgari ücretle 2 bin 127 ekmek alınabiliyorken, 5 bin 500 TL’lik asgari ücretle sadece 1100 ekmek alınabiliyor. İşçi, memur, emekli ay sonunu zor getiriyor. En temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor. Vatandaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu ekim ayı itibariyle 1 trilyon 371 milyar liraya yükseldi. İcra dairelerinde milyonlarca dosya var. İktidar her fırsatta ‘vatandaşı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz’ diyor. Bu mu ezdirmemek? Enflasyonu yenmeden ‘Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz’ sözü boş laftan ibarettir” diye konuştu.
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