Son dakika... ABD enflasyon verisi açıklandı

Son dakika haberi... ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti

AA
Yayınlanma: 14.11.2023 - 16:34
Son dakika... ABD enflasyon verisi açıklandı
Abone Ol google-news

ABD ekim ayı enflasyon verisi açıkladı. 

Buna göre ülkenin enflasyonu, aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 3,2 olarak hesaplandı. 

Piyasa beklentisi ABD enflasyonunun aylık yüzde 0,1 yükselmesi ve yıllık yüzde 3,3 olması yönündeydi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİN ALTINDA

Eylül ayında enflasyon yüzde 0,4 artmış; yıllık enflasyon ise, yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası açısından daha önemli olan çekirdek enflasyon da beklentilerin altında gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon, ekim ayında yüzde 0,2 artarken, yıllık gerçekleşme ise yüzde 4 oldu.


ABD ABD enflasyon enflasyon

İlgili Haberler

ABD yatırım bankası Goldman Sachs'dan Türkiye tahmini

ABD yatırım bankası Goldman Sachs'dan Türkiye tahmini
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi
Moody's ABD'nin kredi görünümünü negatife çevirdi

Moody's ABD'nin kredi görünümünü negatife çevirdi

En Çok Okunan Haberler