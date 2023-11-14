Son dakika... ABD enflasyon verisi açıklandı
Son dakika haberi... ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti
ABD ekim ayı enflasyon verisi açıkladı.
Buna göre ülkenin enflasyonu, aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 3,2 olarak hesaplandı.
Piyasa beklentisi ABD enflasyonunun aylık yüzde 0,1 yükselmesi ve yıllık yüzde 3,3 olması yönündeydi.
ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİN ALTINDA
Eylül ayında enflasyon yüzde 0,4 artmış; yıllık enflasyon ise, yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası açısından daha önemli olan çekirdek enflasyon da beklentilerin altında gerçekleşti.
Çekirdek enflasyon, ekim ayında yüzde 0,2 artarken, yıllık gerçekleşme ise yüzde 4 oldu.
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