Son dakika... ABD enflasyon verisi açıklandı

Yayınlanma: 14.08.2024 - 15:36

Güncelleme: 14.08.2024 - 16:00

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici fiyatları temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Piyasa beklentisi TÜFE'nin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Ülkede TÜFE, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 2,9 arttı.

Böylece yıllık TÜFE de piyasa beklentisi olan yüzde 3,0 seviyesinin altında gerçekleşti.

Öte yandan, ABD'de enflasyon haziran ayında aylık yüzde 0,1 gerilemiş, yıllık bazda yüzde 3,0 artmıştı.

Ülkede değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE temmuzda aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,2 artış gösterdi.

ÜFE BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

ABD Çalışma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde temmuz ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıklamıştı.

ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,2 artışla beklentilerin altında gerçekleşmişti.