Dolar ve Euro ne kadar oldu? (4 Mayıs 2023)

Yayınlanma: 04.05.2023 - 12:51

Güncelleme: 05.05.2023 - 09:45

İç piyasada bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yılın ikinci enflasyon raporunda yapacağı açıklamalar ile veri gündemi izlenecek. Bankacılık endişeleri ve Fed kararını takip eden küresel piyasalarda ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı öne çıkan gündem maddeleri.

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

TCMB'nin 2023 sonuna ilişkin bugün yukarı güncellenmesi beklenen enflasyon tahmini yüzde 22.3 seviyesinde bulunuyor. TCMB anketi yüzde 40 civarı Reuters anketi yüzde 50'ye yakın yılsonu enflasyon tahmini içeriyor.

Bankanın güncel enflasyon tahminlerinin yanı sıra sayısız düzenleme ile kurumsal döviz talebini sınırlayarak sağlanan döviz dengesine ilişkin gelişmeler ile kredi, tahvil mevduat düzenlemerinin etkileri hakkındaki yorumları da piyasalarda takip ediliyor.

İç gündemde bugün ayrıca aylık fiyat gelişmeleri raporu, reel efektif döviz kuru endeksi verileri de yer alıyor.

Yüksek döviz talebi bayram öncesi iki haftada döviz politikalasını "zorlayacak ölçüye" ulaştıktan sonra seçim öncesi yüksek kalmaya devam ediyor.

REZERVLERDE KAN KAYBI SÜRÜYOR

TCMB verileri 21 Nisan haftasında süreç TCMB'nin 3 milyar doları altın 5.4 milyar dolar rezerv kaybı ile sonuçlanmıştı.

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu toplam dört bankacı da geçen hafta brüt rezervlerin 1 milyar dolar civarında azaldığını hesapladı. Resmi veri henüz açıklanmadı.

İç piyasada devam eden altın talebi Merkez Bankası'nın 50 milyar dolar tutarındaki altın rezervlerinden her gün daha çok karşılanmaya başladı. Bu düşüş altın rezervlerinin Mart sonundaki 53.4 milyar dolarlık zirvesinden bayram öncesi hafta itibarıyla 49.3 milyar dolara kadar gerilemesine neden oldu.

Mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artıran ana unsur.

Kur korumalı mevduat hesaplarına da ilgi dövizde seçim sonrası endişelerle rekor boyutta. Bayram öncesi iki haftada 10 milyar dolar artan KKM 102 milyar dolara ulaştı.

Bireysel hesaplar için asgari vade süresinin üç aydan bir aya indirilmesiyle birlikte KKM'de vade sonunun daha sık geleceğine dikkat çeken bankacılar seçim sonrası her hafta 10 milyar dolar KKM dönüşü yaşanacağına, vadesi dolan KKM hesapları yenilenmez veya TL'ye dönmez ise döviz talebi oluşacağına dikkat çekiyorlar.

DÖVİZ TL KARŞISINDA ZİRVE TAZELEDİ

Dolar/TL bu sabah 19.49 civarında güne başlayarak zirve tazeledi. Bu verilere göre TL dolar karşısında depremden bugüne geçen üç ayda yüzde 3.4 değer kaybetmiş oldu. Döviz ve altın alım satım işlemleri arasındaki fark ise (spread) TCMB talimatıyla belirgin açık kalmaya devam ediyor.

Euro TL ise gün içi en yüksek 21.69'u görerek rekor kırdı.

EURO DOLAR PARİTESİ FED SONRASI DÜŞÜŞTE

Güne 1,1060 ile başlayan Euro/dolar, saat 12:38 itibarıyla yüzde 0,06 azalışla 1,1055'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,1000, en yüksek 1,1091 seviyelerini gören Euro/Dolar, günü 1,1063 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 10.04.2023 tarihinde 1,0831 ile son bir ayın en düşük, 26.04.2023 tarihinde ise 1,1095 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

KÜRESEL PİYASALAR

Fed politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan artırarak yüzde 5.00-yüzde 5.25 aralığına yükseltti ancak yapılan yazılı açıklamadan merkez bankasının gelecekte faiz artırımların devam etmesine ihtiyaç duyulmasını "beklediği" ifadesi çıkarıldı.

Fed Başkanı Jerome Powell faiz artırımlarının sonu hakkında "Yaklaşık, hatta belki de (sonuna) geldik bile" dedi.

ABD'li bankalara ilişkin endişeler ise Fed'in yalnızca faiz artırımlarını durdurmak yerine politikada değişikliğe gideceğini fiyatlamasına da yol açtı