Dolar ve Euro ne kadar oldu? (5 Nisan 2023)

Yayınlanma: 05.05.2023 - 09:43

Güncelleme: 05.05.2023 - 09:44

TCMB verileri, bayram öncesinde rekor döviz talebinin toplam 5.4 milyar dolar rezerv kaybına neden olduktan sonra geçen hafta rezervlerdeki düşüşün 1.2 milyar dolar olduğunu gösterdi.

TCMB BRÜT ALTIN REZERVİ 5.5 MILYAR DOLAR GERİLEDİ



TCMB altın rezervlerini de seçim öncesi iç talebin karşılanması için daha belirgin kullanmaya başladı. TCMB brüt altın rezervi son 1.5 ayda 5.5 milyar dolar gerilerken aynı dönemde toplam rezervler 12 milyar dolar düşüşle 114.9 milyar dolara gerileri.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu dün enflasyon raporunda "Şu an ithalat yasağı yok ama biz piyasaya destek olduğumuz için ithalat talebi de yok ...rezerv gücümüzle piyasaya girdik" dedi.

Kavcıoğlu altın ithalatının nisan ayında ocak ayının dörtte birine gerilediğini bunun cari açığa da olumlu yansıyacağını belirtti.

TCMB dün yılın ikinci enflasyon raporunda 2023 sonu için tahminini yüzde 22.3, 2024 sonu için yüzde 8.8 olarak bir önceki rapora göre değiştirmedi. Reuters anketleri yılsonu için yüzde 50'ye yakın, TCMB piyasa katılımcıları anketi ise yüzde 38 civarında tahmin içeriyor.

DOLAR/TL'DE ÜÇ AYDA YÜZDE 3.44 DEĞER KAYBI



Dolar/TL bu sabah 19.5 civarında güne başladı. Bu verilere göre TL dolar karşısında depremden bugüne geçen üç ayda yüzde 3.44 değer kaybetmiş oldu. Yılbaşından bugüne değer kaybı yüzde 4 seviyesinde.

Serbest piyasada 21.5160 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 21.5180 lira olarak belirlendi.

Dün Euro'nun satış fiyatı ise 21.4810 lira olmuştu.

Mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artıran ana unsur.

Kur korumalı mevduat hesaplarına da ilgi dövizde seçim sonrası endişelerle rekor boyutta. Bayram öncesi iki haftada 10 milyar dolar artan KKM 102 milyar dolara ulaştı.

KÜRESEL PİYASALAR

Wall Street dün Los Angeles merkezli PacWest'in stratejik seçeneklerini değerlendirme adımının ABD'li bankaların sağlığına dair endişeleri kuvvetlendirmesinin ardından ekside kapandı. Düzenleyiciler üzerinde ABD bankacılık sektörünü destekleyici adım atmaları yönünde baskı artıyor.

Yatırımcılar bugün açıklanacak olan nisan tarım dışı istihdam verilerini izleyecekler. Saxo Markets stratejistleri verinin Fed'in bir sonraki adımına ilişkin değerlendirmede bulunmak için kullanılacağını ifade ediyorlar.