Son dakika... ABD'de ÜFE beklentilerin üzerinde
Son dakika haberi... ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti
AYRINTILAR GELİYOR...
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