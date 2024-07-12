Son dakika... ABD'de ÜFE beklentilerin üzerinde

Son dakika haberi... ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti

AA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 15:35
Son dakika... ABD'de ÜFE beklentilerin üzerinde
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