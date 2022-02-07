Son Dakika: Akaryakıtta beklenen zam geldi

07 Şubat 2022 Pazartesi, 18:31

Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada, motorine 80 kuruş zam yapıldığı açıklandı.





EPGİS'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı. 08/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 80 KRŞ/LT, pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.

POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK

Zam, pompa fiyatlarına yansıyacak ve motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 14,60 TL’den 15,40 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 14,71 TL’den 15,51 TL’ye yükselecek.





Petrol fiyatlarının bir yılda 60 dolardan 93 dolara yükselmesinin yanı sıra Dolar kurunun bu dönemde 7,05 TL’den 13,55 TL’ye yükselişi, akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oluyor.