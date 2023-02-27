Son Dakika... AKP'den EYT ve seçim açıklaması

Son dakika haberleri... EYT'de (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) son durum emeklilik için gün sayan binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Meclis'in 6 Şubat tarihli depremlerin ardından çalışmalarına ara vermesi nedeniyle EYT yasasıyla ilgili görüşmeler de askıya alınmıştı. Meclis yarın açılıyor. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DHA
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 15:10
Son Dakika... AKP'den EYT ve seçim açıklaması
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Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarasını sarmaya çalışırken TBMM de 28 Şubat'a kadar çalışmalara ara verilmişti.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Depremler nedeniyle ara verilen Meclis'te çalışmaların yarın başlayacağını söyleyen Elitaş, "Meclis'in öncelikli gündemi emeklilikte yaşa takılanlar olacak" dedi.

"EYT düzenlemesini hızlıca kanunlaştırabiliriz" diyen Elitaş, Genel Kurul'da EYT sonrası yapılandırma teklifini de görüşeceklerini belirtti.

SEÇİMLER ERTELENECEK Mİ?

Elitaş bunun yanında seçimin ertelenmesinin söz konusu olmadığını söyledi.


EYT Mustafa Elitaş Seçim

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