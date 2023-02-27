Meclis ne zaman açılacak? Meclis bugün açılacak mı? Meclis gündeminde EYT var mı?

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 13:13

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 13:13

Meclis görüşmelerine Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından ara verilmişti. Verilan ara sonrasında milyonlarca EYT'li meclisin ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. İşte TBMM ve EYT hakkında merak edilenlerin yanıtı...

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

AKP Grup Başkanvekili Elitaş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun Deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem" dedi.

Meclis 28 Şubat saat 15.00’te açılacak.

MECLİS GÜNDEMİNDE EYT VAR MI?

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ve onbinlerce yurttaşı hayattan koparan depremler nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat'ta deprem gündemiyle toplanacak. Meclis'te 5 siyasi parti grubunun ortak imzası ile Deprem Araştırma Komisyonu kurulması planlanıyor. Komisyonda depremin tüm yönlerinin araştırılarak, alıması gereken önlemlerin tespit edilmesi amaçlanıyor.

EYT ŞARTLARI NELER?

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.

Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.



