Deprem sonrası zeytin bahçesinde dev yarıklar oluştu

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 09:42

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 10:36

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 20 Şubat'ta da iki depremle sarsılan Hatay'da, sarsıntının yarattığı etkiler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

BAHÇE KAYDI, AĞAÇLAR TOPRAĞA GÖMÜLDÜ

Depremlerde Defne ilçesine bağlı Toygarlı Mahallesi'ndeki 12 dönümlük zeytin bahçesinde 20-25 metre derinliğinde yarıklar oluştu. Ortadan ikiye ayrılan bahçe, 100 metre ileri kaydı. Çam ağaçları devrilerek toprağa gömüldü.

Bahçenin sahibi Serdal Özçelik, "Bin tane zeytin ağacı vardı. Yılda 15-20 ton zeytinyağı üretiyorduk. Depremden sonra tarlamız 100 metre ileri kaymış. İkiye ayrıldı. Çok üzüldük, zor durumdayız" dedi.

"YARIK İKİNCİ DEPREMDE DAHA DA BÜYÜDÜ"

Depremde evlerinin de ağır hasar aldığını anlatan Özçelik, şöyle konuştu:

"Çok sallandık, korktuk. İlk deprem olduğunda gelip baktık, böyle değildi. Yarık küçüktü. İkinci depremde daha da büyüdü. Normalde buradan küçük patika yol geçerdi, o da yok olmuş. Burasının toparlanacağını düşünmüyorum, mahsulü de kimse almaz. Tarlamız elimizden gitti, satamayız da, alan olmaz. Doldurma olsa da, herkes böyle yarıklar oluştuğunu biliyor. Aynı zamanda seracılık da yapıyoruz. Şu an serada 2-3 aile yani 20 kişi birlikte kalıyoruz."

"SANKİ ATOM BOMBASI DÜŞMÜŞ"

Bahçeyi görmeye gelenlerden mahalle sakini Mehmet Zabunoğlu ise, "Böyle bir şey olamaz, sanki atom bombası düşmüş. Deprem çok şiddetliydi" dedi.