Son dakika... AKP'den flaş EYT açıklaması: Tarih verildi!

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 13:01

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 13:01

AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akbaşoğlu, "Kanun teklifimizi Meclise sunacağız. Şubat ayı içinde yasalaştırılıp EYT’li kardeşlerimizin mart ayında maaşlarını almalarına dönük takvimi gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

"ÇELİŞKİLİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

"EYT ile ilgili hiçbir çelişkili durum söz konusu değil" diyen Akbaşoğlu, "Sadece Meclis'te takvimlendirme ile ilgili süreç söz konusu. Şubat ayında EYT'nin yasalaşacağına tanık olacağız. Bunun dışında herhangi bir tereddüt yok" sözlerini kullandı.

VEDAT BİLGİN NE DEMİŞTİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceğiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Meclis'in iradesinde. Bizden top çıktı. Bizim gruptaki arkadaşlarımız, milletvekillerimiz konuyu tartışıyorlar, inceliyorlar. Onlar değerlendirip komisyona gönderecekler. Mart ayında artık neticelenir diye düşünüyorum."