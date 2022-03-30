Son dakika: AKP'li Akbaşoğlu memur ve emeklilere zam için tarih verdi

30 Mart 2022 Çarşamba, 14:20

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 3600 ek gösterge, emekli maaşları ve asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Yılın ikinci yarısında memur ve emeklilere bir artış söz konusu olacak" diyen Akbaşoğlu, "Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumunu da ele alınarak kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

3600 ek gösterge hakkında da konuşan Akbaşoğlu, "3600 ek gösterge temmuz ayına kadar çıkarılacak" dedi.