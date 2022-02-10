Son Dakika: AKP'li Hamza Dağ'dan 'elektik faturası' açıklaması

10 Şubat 2022 Perşembe, 10:43

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, elektrik faturalarına gelen zamlara ilişkin konuştu. AKP'li Dağ, "Elektrik zammı geri alınır mı?" sorusuna yanıt verdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk'te katıldığı programda elektrik zamlarına ilişkin sorulara cevap verdi.

"Elektrik zammı geri alınır mı?" sorusuna AKP'li Dağ, "Bu konuda olabilecek, bakanlık ve EPDK'nın önünde. Bir çalışma yürütülüyor, yürütülecek. Kısa vadede yapılacak olan şey bu" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Dağ, zamlarla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi askıda fatura diye bir düzenleme yapılmıştı. Askıda ekmek, yardım çalışması bu da benzer bir çalışma yardımlaşmanın bu toprakların bir kültürü olduğunu iyi biliyoruz ve CHP’nin bu kültürün yıkmasına izin vermeyeceğiz. Biz özellikleri hassasiyetleri duyguları olan insanlarız. Bu vicdanın etkili olması için üzerimize düşeni yaparız. Kılıçdaroğlu gibi yıkıcı zihniyetlere fırsat vermedik vermeyeceğiz. Bu meseleyi biz çözeceğiz başkası çözemeyecek.20 yıldır bu ülkenin en temel sorunlarını ortadan kaldırdıysak. Küresel çaptan kaynaklanan sorunları 2 ay içerisinde düzelteceğiz. İhracatımız artıyor büyümemiz hep ileriye doğru gidiyor. Kendi açımızdan baktığımız zaman sanayiimizin sürekli büyüyen rolü bilgi ve teknolojilerinde hizmet sektörü anlamındaki hususlarda çabalarımız meyvelerini vermeye başladı turizm önemli bir gelir kapısı haline gelmesiyle nisan mayıs ile birlikte rahat bir nefes alacağız"

"ERKEN SEÇİM YOK"

Muhalefetin erken seçim çağrılarına ise AKP'li Dağ, "Bizim gündemimizde erken seçim yok. Bizim çalışmamız kampanya çalışmamız 2023, 18 Haziran’a yöneliktir. Erken seçimi bu ülkenin gündeminden çıkarmak lazım. Zamansız yapılan seçimler insanların planlayamadığı seçimler insanların yapacağı yatırımları etkiler. Biz yeni sistemle beraber seçimlerin zamanında yapılacağını ortaya koymamız lazım. Muhalefet 24 Haziran’dan bu yana her gün erken seçim zaten" dedi.