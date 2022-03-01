Son dakika: Altın fiyatları yükselişe geçti (1 Mart 2022 Salı)
Son dakika haberi: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, piyasalar üzerinde belirleyici olurken, altın fiyatlarının yükselişine devam etmesi bekleniyor.
Altın, Rusya'nın finansal yapısını hedef alan yaptırımlar sonrası güvenli varlıklara talebin artmasıyla kazançlarını korudu. Yatırımcılar büyüme endişelerinin artması sonrası yatay seyreden emtianın yükselişine devam etmesini bekliyor.
Artan tansiyon sonrası gram altın 843 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 379 TL'den alıcı bulurken, bin 400 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 763 TL'den alınırken, 2 bin 801 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 511 TL'den alınırken, 5 bin 583 TL'den satılmaya başladı.
TALEBİ ARTIRIYOR
Analistler, küresel piyasalarda belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkisini sürdürdüğünü kaydederek, güvenli liman varlıklara talebin hala yüksek olduğunu ifade etti.
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