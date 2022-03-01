Son dakika: Dolarda son durum (1 Mart 2022 Salı)
Son dakika haberi: Dolar/TL, Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği belirsizlikler ve düşük risk iştahıyla karışık bir seyir izliyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından dolar/TL yılbaşından bu yana seyrettiği 13.5 etrafındaki dar bandı yukarı yönlü ilk kez geçen hafta kırmıştı. Dolar/TL'deki her yükseliş kamunun her geçen gün artan döviz riski nedeniyle endişeyle takip ediliyor.
Yaşanan gelişmeler İstanbul serbest piyasada sonrası 13,8250 liradan alınan dolar 13,8270 liradan satılıyor. 15,4800 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 15,4820 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8010 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 15,4910 lira olmuştu.
OLDUKÇA YIKICI OLABİLİR
Analistler, küresel bazda Rus şirketlerine karşı alınan tavrın oldukça yıkıcı olabileceğini hatırlatarak, Rusya'nın MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksinden çıkarılabileceğine ilişkin haberlerin de dikkatleri bu noktaya yönelttiğini kaydetti.
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