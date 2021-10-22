Son dakika: Altın fiyatlarında bir rekor daha
Altın fiyatları, dolar/TL'deki rekorların da etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Gram altın 550 TL sınırında bulunurken, çeyrek altın da 890 lira seviyelerinin üzerinde fiyatlanıyor.
Gram altın güne 546 lira seviyesinden başlarken, dün günü 545 liradan kapattı. Gram gün içinde en yüksek seviye olan 548 liraya tırmandı.
Çeyrek altın ise 892 lira seviyesinden güne başlarken, dün kapanışta 891 lira seviyesindeydi. Gün içi en yüksek 896 lira seviyesine çıkan çeyrek, 900 liraya dayandı.
Ons altın güne 1787 dolardan başlarken, dün kapanışta 1782 dolar seviyesinde seyrediyordu.
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