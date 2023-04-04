Son Dakika... Altının ons fiyatı 2 bin doları aştı! Gram altında tarihi rekor

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 17:31

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 17:44

Sabah saatlerinde yüzde 0,1 düşüşle 1,981 dolar civarında işlem gören spot altının ons fiyatı Finlandiya’nın NATO'ya katılması ile yüzde 1,2 yükselerek 2,025 doları aştı. Gümüş yüzde 3,2 primle 24,78 dolardan işlem görüyor. NATO-Rusya sınırı bu kararla birlikte iki katına çıkmış oldu.

Gram altın ise, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle tarihi rekorunu yenileyerek 1250 liraya kadar yükseldi.

ABD'de bugün açıklanan fabrika siparişleri verisi şubatta tahminlerden fazla düştü. Ülkede açık iş sayısı da 2021'den beri ilk kez 10 milyonun altına geriledi. ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi de piyasaların radarında olacak.

Bu yıl yaklaşık yüzde 9 yükselen külçe altın küresel ekonomideki görünüm ve enflasyon endişeleriyle volatil seyretti.

Küresel piyasalar bankacılık kriziyle ilgili gelişmelere odaklanırken altının onsu 20 Mart'ta geçen yılın mart ayından bu yana ilk kez 2 bin doları görmüştü.