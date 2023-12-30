Son Dakika... Araç sahipleri dikkat! Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı: 2024 MTV oranları belli oldu...
Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ödemeleri milyonlarca araç sahibi tarafından merak ediliyor. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan kararda, 2024 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları (MTV) tarifeleri yer aldı.
Yeni yılın ilk gününden itibaren uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları (MTV) Resmi Gazete'de yer aldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullanmadı. Yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 kadar MTV'ye zam geldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde yer alan 2024 yılında ödenecek Motorlu Araç Vergisi (MTV) tarifesi şu şekilde:
OTOMOBİLLER VE ARAZİ TAŞITLARI
MOTOSİKLET TARİFESİ
MİNİBÜS, OTOBÜS VE KAMYONETLER
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