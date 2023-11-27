Yeniden değerleme oranı belli oldu... Cumhurbaşkanı yetkisini kullanacak mı? MTV'de indirim olacak mı? Vergi Uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ödemeleri milyonlarca araç sahibi tarafından merak ediliyor. 2024 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı'nın vergilerde “artırım-indirim” yapma yetkisi bulunuyor. Peki AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yetkisini kullanacak mı? Vergi Uzmanı Ozan Bingöl 'bütçenizi şimdiden ona göre ayarlayınız' diyerek açıkladı.
Yeniden değerleme oranı 2023 için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi de bu oranda artacak.
Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor.
Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, "2024 merkezi yönetim bütçesine baktığımızda maalesef MTV’de daha önceki yıl ve bu yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanının bir indirim yetkisi kullanmayacağı kanaatine varıyoruz.
'BÜTÇENİZİ ŞİMDİDEN ONA GÖRE AYARLAYIN'
Yani önümüzdeki yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi için uygulanacak yeniden değerleme oranında (yüzde 58,46) bir indirim beklemeyiniz, bütçenizi şimdiden ona göre ayarlayınız!"
2024 merkezi yönetim bütçesine baktığımızda maalesef MTV’de daha önceki yıl ve bu yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanının bir indirim yetkisi kullanmayacağı kanaatine varıyoruz. Yani önümüzdeki yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi için uygulanacak yeniden değerleme oranında (%58,46) bir indirim…— Ozan Bingöl (@ozanbingoll) November 27, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Valilik açıkladı: Bu araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
- Erdoğan mı Netanyahu mu?
- Otobüs kara saplandı... Yolcular mahsur kaldı
- İngiltere gözden çıkardı, Türkiye'ye gelebilir...
- Ünlü şarkıcı, Zafer Partisi'ne katıldı
- İYİ Parti’den ‘Fatih Akşener’ açıklaması!
- Fatih Terim'den ilk açıklama geldi
- İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!