Yeniden değerleme oranı belli oldu... Cumhurbaşkanı yetkisini kullanacak mı? MTV'de indirim olacak mı? Vergi Uzmanı Ozan Bingöl açıkladı

Yayınlanma: 27.11.2023 - 12:39

Güncelleme: 27.11.2023 - 12:39

Yeniden değerleme oranı 2023 için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi de bu oranda artacak.

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor.

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, "2024 merkezi yönetim bütçesine baktığımızda maalesef MTV’de daha önceki yıl ve bu yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanının bir indirim yetkisi kullanmayacağı kanaatine varıyoruz.

'BÜTÇENİZİ ŞİMDİDEN ONA GÖRE AYARLAYIN'

Yani önümüzdeki yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi için uygulanacak yeniden değerleme oranında (yüzde 58,46) bir indirim beklemeyiniz, bütçenizi şimdiden ona göre ayarlayınız!"