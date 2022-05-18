Son Dakika: Ardı arkası kesilmiyor... Benzine büyük zam yolda!
Akaryakıta gelen zam hız kesmeden devam ediyor. Benzine 1 lira 3 kuruş zam bekleniyor.
Akaryakıt fiyatlarındaki zam dalgası devam ediyor. Benzine 19 Mayıs 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam bekleniyor. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak.
NTV'nin haberine göre zammın ardından İstanbul'da benzininin litre fiyatı 23 lira 85 kuruşa yükselecek.
Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL FİYATLAR
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22 lira 3 kuruştan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 22 lira 82 kuruştan satılıyor.
17 Mayıs'ta benzinin litre fiyatına 1 lira 68 kuruş, LPG'nin fiyatına ise 40 kuruş zam yapılmıştı.
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