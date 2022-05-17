Benzine zam: Litresi 22,82 lira oldu

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Dolar/TL kurunda yaşanan artışın ardından benzin fiyatlarına litre başına 1,70 TL zam geldi. LPG fiyatı da 40 kuruş arttı.

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2022 Salı, 10:35

https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/son-dakika-benzine-zam-litresi-2282-lira-oldu-1936719

 

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