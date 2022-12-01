Son Dakika: Asgari ücret ne kadar olacak? TİSK Başkanı'ndan açıklama
Son dakika haberi... TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, EYT düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akkol, emekli-çalışan arasındaki SGK prim farkının giderileceğini ve KGF ile işverenlere uygun kredi verileceğini söyledi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takviminin belirleneceği toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başladı. Toplantıya Bakan Vedat Bilgin, TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay katılıyor.
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un toplantı öncesinde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:
- SGK'de bir maliyet artışı söz konusu eğer emekli çalıştırırsanız. Tabii bu işverenler için bir risk. Sayın bakan müjdeli haberi kapalı bir toplantıda vermişti. Emekliler ve emekli olmayan çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek.
- Emekliler ve emekli olmayan çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek!
- Emekli olacak çalışanların aynı anda emekli olması durumunda işverenler için ciddi finansman problemi söz konusu. Aynı gün kıdem tazminatı alınması durumunda bir sıkıntı olacak. Bu durumda da işçinin mağdur olma durumu var.
KGF'DEN UYGUN KREDİ
- Sayın Bakan az evvel müjdeyi verdi. KGF'den uygun krediyle işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesi aldık.
- Üçüncü konu... Yüzlerce kişinin aynı anda emekli olması durumunda ithalatı, ihracatı etkileyen durumlar söz konusu olabiliyor. Bizim de çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmeden, ithalatı-ihracatı aksatmadan bir planlama dahilinde bunları organize etmemiz gerekiyor.
- Son iki asgari ücretin hem işçi tarafını hem işveren hem devletin imzasıyla ortak bir mutabakatla hayata geçirmiştir. Bu ortak mutabakatın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu dönemde işverenler olarak üçlü imza için elimizi taşın altına koyacağız.
- Dengeli, istikrarlı bir rakam için elimizi taşın altında koyacağız. Hem EYT hem asgari ücret sürecinin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.
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