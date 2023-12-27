Son dakika... Bakan Işıkhan asgari ücreti açıkladı: Türk-İş şerh düştü!

Yayınlanma: 27.12.2023 - 19:49

Güncelleme: 27.12.2023 - 20:40

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Erdoğan, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında taraflarla bir araya geldi.

TOPLANTI SONA ERDİ

Erdoğan'ın, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla toplantısı sona erdi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay son dakika kararıyla toplantıya gelerek kendi tekliflerini vereceklerini açıkladı. Atalay, “Şu anda uzlaşı yok. Bakanlık teklifi açıklayacak biz de açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Bakan Işıkhan, "Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi" dedi.

Bakan Işıkhan'ın konuşmaları şu şekilde:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz yeni asgari ücretin çalışmalarını tamamladı. Komisyonun hedefi tüm tarafların istediği şekilde sınırı belirlemektir. İşçi ve iş veren tarafında bir hakem rolü üstlendik. Süreçte olumlu yaklaşım gösteren tüm paydaşlara teşekkür ederim.

Burada bir asgari ücret alt sınırı belirlemenin yanı sıra, sorunların çözümü için yapıcı yaklaşım gösterilmesinin olumlu bulduğumu söylemek istiyorum. İlgili bakanlıklarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederiz.

Belirlenen yeni miktarın tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğine inanıyorum. Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Yüzde 49 artış yapmış oldu. Yeni asgari ücretin hayılı olmasını diliyorum."

TÜRK-İŞ'İN TALEBİ 18 BİN TL

Türk-İş yeni asgari ücrete şerh düştü. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay taleplerinin 18 bin lira olduğunu belirtti. Atalay, "Bizim talebimiz 18 bin liraydı. Yılda 2 kez artış bekliyorduk. Fiyat artışları ortada pazarda, markette. Burada talebimizi söylemiş olduk. Sayın bakanın ve işveren temsilcisinin imkanı bu şekilde, kendilerine teşekkür ederiz.

ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin 17 bin 2 TL'ye çıkarılması kararının ardından sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Erdoğan paylaşımında, "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/V1xYdUjMVC — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2023

ESKİ ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyordu.