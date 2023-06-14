Son dakika... Asgari ücrette geri sayım: İkinci toplantının tarihi belli oldu
Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'la pazartesi günü asgari ücret için bir araya gelecek.
Milyonlarca çalışanın gözlerinin çevrildiği asgari ücrette komisyonun ilk toplantısı sona erdi. Görüşmelerde ikinci toplantının tarihi de belli oldu.
İlk toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ asgari ücret komisyonu üyesi ve Haber-İş Genel Başkanı Veli Solak, “Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Türk-İş olarak talebimiz bir an önce toplantıların bitmesi. Resmi belgeler istendi, herhangi bir rakam konuşulmadı" demişti.
NTV’de yer alan habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’la pazartesi günü saat 14.00’te asgari ücret için bir araya gelecek.
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