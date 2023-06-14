Son dakika... Asgari ücrette geri sayım: İkinci toplantının tarihi belli oldu

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'la pazartesi günü asgari ücret için bir araya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2023 - 12:40
Son dakika... Asgari ücrette geri sayım: İkinci toplantının tarihi belli oldu
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Milyonlarca çalışanın gözlerinin çevrildiği asgari ücrette komisyonun ilk toplantısı sona erdi. Görüşmelerde ikinci toplantının tarihi de belli oldu.

İlk toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ asgari ücret komisyonu üyesi ve Haber-İş Genel Başkanı Veli Solak, “Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Türk-İş olarak talebimiz bir an önce toplantıların bitmesi. Resmi belgeler istendi, herhangi bir rakam konuşulmadı" demişti.

NTV’de yer alan habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’la pazartesi günü saat 14.00’te asgari ücret için bir araya gelecek.


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