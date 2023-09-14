Son dakika... Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika haberleri... Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı. Böylece banka mevduat faizini yüzde 4, politika faizini yüzde 4,50, gecelik borç verme faizini ise yüzde 4,75 seviyesine çıkardı.

AA
Yayınlanma: 14.09.2023 - 15:27
Son dakika... Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıkladı.

ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın 3 temel politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldığı, 20 Eylül'den itibaren refinansman faizinin yüzde 4,50'ye, mevduat faizinin yüzde 4'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4,75'e yükseltildiği kaydedildi.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun çok uzun süre yüksek seyretmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, ECB'nin, orta vadede yüzde 2 olan enflasyon hedefini yakalamakta kararlı olduğu belirtildi.

FAİZ KARARINDA ENFLASYON HEDEFİ

Açıklamada, faiz artışı kararının enflasyon hedefini yakalamak için alındığına dikkati çekildi.

ECB Yönetim Konseyi'nin, piyasalardaki gelişmeleri yakından izlediğine işaret edilen açıklamada, faiz oranı kararlarının, gelen ekonomik ve mali veriler, temel enflasyon dinamikleri, para politikası aktarımının gücü ve enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeye dayanacağı bildirildi.

Piyasalar, ağırlıklı olarak 25 baz puanlık faiz artırımını fiyatlıyordu.

Son kararla birlikte ECB, son 10 toplantısında da faizleri artırmış oldu. ECB faizi, bu artışla 1999'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.


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