Son Dakika: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda değiştirmedi. Böylece 4 toplantı üst üste faizi sabit bırakmış oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 16:30
Son Dakika: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

ECB'den yapılan açıklamada, refinansman faizinin yüzde 4.50'de, mevduat faizinin yüzde 4'te, marjinal fonlama faizini de yüzde 4.75'de bıraktığı kaydedildi.

Bu kararla beraber ECB 4 toplantı üst üste faizi sabit bıraktı. Banka Temmuz 2022-Eylül 2023 arasında 10 toplantıda toplamda 450 baz puanlık faiz artırımına gitmişti.

ECB tarafından yayınlanan karar metninde ocak ayındaki son toplantıdan bu yana enflasyonun daha da düştüğü belirtildi. Enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gidildiği ifade edildi. Buna göre ECB'nin Euro Bölgesi için 2024 ortalama enflasyon tahmini yüzde 2.3, 2025 için ortalama yüzde 2, 2026 için ise ortalama yüzde 1.9 oldu.

Açıklamada aşağı yönlü revizyonun enerji fiyatlarının enflasyona daha düşük katkıda bulunmasını yansıttığı belirtildi.


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