Son dakika... Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi... Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

AA
Yayınlanma: 18.07.2024 - 15:26
Son dakika... Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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