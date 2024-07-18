Son dakika... Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son dakika haberi... Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.
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