Son Dakika... Bakan Bilgin duyurdu: Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 12:03

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 12:16

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına gelecek olan artışa ilişkin Meclis süreci devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamada bulundu.

Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşlarının 7 bin 500 lira olarak nisan ayı maaşlarına yansıtılacağını duyurdu. Bilgin, bu zamdan 8.8 milyon emeklinin yararlanacağını da belirtti.

Tüm emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde de artış yaşanacak. 1100 lira olan bayram ikramiyeleri 2 bin liraya yükseltilecek. Bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin maaş hesaplarına aktarılıyor.

BUGÜN MECLİS'E GELİYOR

Plan ve Bütçe Komisyonunda, en düşük Emekli maaşının 7 bin 500 liraya, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.