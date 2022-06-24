Son Dakika: Bakan Bilgin'den ara zam açıklaması

24 Haziran 2022 Cuma, 16:08

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin uzun zamandır beklenen ara zamma ilişkin açıklamalar yaptı. Bilgin, açıklamasında kamu çalışanlarına enflasyonun üzerinde zam yapılacağına, emekliler ve çalışan işçilerle ilgili de düzenlemelere gidileceğine değindi.

Bakan Bilgin, sene başında asgari ücrete yapılan zammın enflasyon karşısında eridiğini fakat hedefin yüzde 7'nin üzerinde büyüme olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Biz yüzde 50’nin üzerinde asgari ücreti artırdık. Aralık sonu yaptığımız güncelleme enflasyon nedeniyle unutuldu. Bunun işsizliğe neden olacağı iddia edildi ama öyle olmadı. Biz ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla destekledik. Yüzde 7'nin üzerinde büyüyeceğiz. Çözüm yolu orada ama biz ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla desteklemeliyiz. 3600 ek gösterge meselesi. Başlangıçta 4 gruba verilen veya onlarla ilgili tartışılan meseleyi biz bütün gruplara yaydık. 5.3 milyon kamu çalışanı bu düzenleme ile yeni haklara sahip oldu. Daha önce hiç göstergesi olmayanlara gösterge verdik."

"ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPACAĞIZ"

"Temmuzda yapacağımız düzenlemelerle birlikte bu rakamlar, kamu çalışanlarımıza enflasyon karşısında nefes aldıracak" diyen Bilgin sözlerine şöyle devam etti:

"6 aylık enflasyon açıklanacak. Şunu söyleyeyim, enflasyon ne gerçekleşirse, onun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan oranda sosyal koruma ilave zammı yapacağız. İşçilerimizi de emekli işçilerimizi de koruyacağız. Çalışan işçilerimizle ilgili de düzenleme yapacağız "

"3600 KAMU ÇALIŞANLARINA NEFES ALDIRACAK"

Konuşmasında 3600 ek gösterge konusuna da değinen Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge meselesini yakından takip ediyorsunuz. Başlangıçta 4 gruba verilen bir meseleyi biz bütün çalışanlara yaydık. 5.3 milyon kamu çalışanı ek gösterge düzenlemesiyle yeni haklara sahip oldu. Temmuz'da yapacağımız düzenlemelerle birlikte bu rakamlar kamu çalışanlarımıza nefes aldıracak" dedi.