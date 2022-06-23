Son Dakika: AKP'li Mahir Ünal: 'Cumhurbaşkanımızın kendi maaşına zam talebi yok'

23 Haziran 2022 Perşembe, 14:39

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan bütçe kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifine göre, Erdoğan'ın maaşının 141 bin TL'ye yükseltilmesi ön görülüyordu. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Erdoğan'ın maaşına ek bütçede zam getirilmesinin talep edilmesi hakkında gelen tepkiler üzerine konuştu.

Ünal, "Konu Cumhurbaşkanımızın ödeneğinin artırılması değil. Cumhurbaşkanımızın böyle bir talebi olmadı. Emekli maaşlarının endeksli olmasından dolayı, eski cumhurbaşkanları, milletvekillerinin emekli maaşlarına yansıtılmak zorunda kalındı" ifadelerini kullandı.

Muhalefeti hedef alan Ünal, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu açıklasın kendi maaşında ne kadar artış olmuş. Neden Cumhurbaşkanımız kendisini düşünüyor gibi bir algı oluşturuyorlar. Art niyetli ve çirkin bir açıklama. Bunu kendileri de biliyor. İYİ Partili, CHP'liler ile bu konu konuşuldu. Emekli maaşlarını Cumhurbaşkanımızın bütçesine endeksli olmaktan çıkaralım. Buyursunlar, buradan çağrı yapıyorum."

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis Başkanlığı’na sunduğu ek bütçeyle kendi maaşına yüzde 40.4 oranında zam istediğini duyurmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ek bütçe teklifiyle maaşına zam isteyen Erdoğan'a tepki göstererek “Perişan vaziyette galiba geçinemiyor” demişti.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın ‘ücretli rolü’ oynadığını söylemişti.