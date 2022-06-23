Son Dakika: AKP'li Mahir Ünal: 'Cumhurbaşkanımızın kendi maaşına zam talebi yok'
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşına yüzde 40.4 oranında zam yapılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, açıklamasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef aldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan bütçe kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifine göre, Erdoğan'ın maaşının 141 bin TL'ye yükseltilmesi ön görülüyordu. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Erdoğan'ın maaşına ek bütçede zam getirilmesinin talep edilmesi hakkında gelen tepkiler üzerine konuştu.
Ünal, "Konu Cumhurbaşkanımızın ödeneğinin artırılması değil. Cumhurbaşkanımızın böyle bir talebi olmadı. Emekli maaşlarının endeksli olmasından dolayı, eski cumhurbaşkanları, milletvekillerinin emekli maaşlarına yansıtılmak zorunda kalındı" ifadelerini kullandı.
Muhalefeti hedef alan Ünal, şunları kaydetti:
"Kılıçdaroğlu açıklasın kendi maaşında ne kadar artış olmuş. Neden Cumhurbaşkanımız kendisini düşünüyor gibi bir algı oluşturuyorlar. Art niyetli ve çirkin bir açıklama. Bunu kendileri de biliyor. İYİ Partili, CHP'liler ile bu konu konuşuldu. Emekli maaşlarını Cumhurbaşkanımızın bütçesine endeksli olmaktan çıkaralım. Buyursunlar, buradan çağrı yapıyorum."
NE OLMUŞTU?
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis Başkanlığı’na sunduğu ek bütçeyle kendi maaşına yüzde 40.4 oranında zam istediğini duyurmuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ek bütçe teklifiyle maaşına zam isteyen Erdoğan'a tepki göstererek “Perişan vaziyette galiba geçinemiyor” demişti.
Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın ‘ücretli rolü’ oynadığını söylemişti.
Video Haberler
- İYİ Partilileri taşıyan minibüs devrildi!
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
- Fatih'te yıkılan binadan demir parça düştü
- DBP'li Saliha Aydeniz ile ilgili fezleke komisyonda
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış