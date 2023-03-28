Son dakika... Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Son dakika haberi... İHA'nın aktardığına göre, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücrete zam Temmuz’da” dedi.

İHA
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 18:13
Son dakika... Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı için Temmuz ayını işaret etti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşecek. Görüşme öncesi konuşan Bilgin, “Asgari ücrete zam Temmuz’da” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala asgari ücret zammı için tarih verilmesi ise dikkat çekti.

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