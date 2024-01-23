Son dakika... Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklinin ek zammı yükseltildi
Son dakika haberi... Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e çıkarıldığını duyurdu.
Son olarak kabine sonrası belli olan SSK-Bağ-kur maaşlarına son dakika kararıyla sürpriz artış yapıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağ-kur emekli aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranınının yüzde 49,25’e yükseltildiğini bildirdi. Böylece, en düşük emekli maaşı 11 bin 193 lira oldu.
Bakan Işıkhan ayrıca, SSK ve Bağ-kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini de bildirdi.
BAKAN IŞIKHAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 2024’ün 'Emekliler Yılı' olarak ilan edildiğini anımsatarak "Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz. Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum; SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25’e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın talimatlarıyla 2024’ü Emekliler Yılı ilan etmiştik.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) January 23, 2024
Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz.
Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum;
SSK ve Bağ-Kur… pic.twitter.com/GQqjmZSZBS
YÜZDE 5'LİK EK ZAM YAPILMIŞTI
Aralık ayı enflasyonuyla birlikte zam oranı belli olan SSK ve Bağ-kur emeklilerine yüzde 37,57 zam yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada bu oranın yüzde 5 artırıldığını ifade ederek SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 42,6 olmuştu. En düşük emekli maaşı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bankada hesabı olanlar dikkat!
- Emekli maaşında zam farkının ödeme tarihi belli oldu
- Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi
- Bahçeli'nin 'İsveç' kararı değişti!
- Sahte belgelerle milyarlık ihaleler
- Yandaş şirketten 'İstanbul' anketi
- Mehmet Ağar'dan 'Gaye Erkan' açıklaması
- Soylu'yu hatırlattı, Yerlikaya için uyardı
- Emeklinin ek zammı yükseltildi
- İstanbul ve Ankara'da destek iddiası