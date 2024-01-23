Son dakika... Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklinin ek zammı yükseltildi

Yayınlanma: 23.01.2024 - 21:24

Güncelleme: 23.01.2024 - 21:59

Son olarak kabine sonrası belli olan SSK-Bağ-kur maaşlarına son dakika kararıyla sürpriz artış yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağ-kur emekli aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranınının yüzde 49,25’e yükseltildiğini bildirdi. Böylece, en düşük emekli maaşı 11 bin 193 lira oldu.

Bakan Işıkhan ayrıca, SSK ve Bağ-kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini de bildirdi.

BAKAN IŞIKHAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 2024’ün 'Emekliler Yılı' olarak ilan edildiğini anımsatarak "Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz. Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum; SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25’e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın talimatlarıyla 2024’ü Emekliler Yılı ilan etmiştik.



Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz.



Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum;



SSK ve Bağ-Kur… pic.twitter.com/GQqjmZSZBS — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) January 23, 2024

YÜZDE 5'LİK EK ZAM YAPILMIŞTI

Aralık ayı enflasyonuyla birlikte zam oranı belli olan SSK ve Bağ-kur emeklilerine yüzde 37,57 zam yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada bu oranın yüzde 5 artırıldığını ifade ederek SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 42,6 olmuştu. En düşük emekli maaşı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılmıştı.