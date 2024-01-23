Emeklilerden 'maaş' tepkisi: Hırsızlık, sahtekârlık ve dolandırıcılık yapmadık!
Emeklilerden 'maaş' tepkisi: Hırsızlık, sahtekârlık ve dolandırıcılık yapmadık!
Tüm Emeklilerin Sendikası Merkez Temsilciler Kurulu Üyesi Bayram Yumrukaya, "Hepimiz yoksullaştık, hepimiz sefalete sürükleniyoruz, özellikle emeklilere, saray iktidarı 'siz yaşamayın ölün' demek istiyor. Ekmeği, zeytini, çayı, suyu, yağı hepimiz aynı fiyatlardan alıyoruz, peki bu maaş ayrımcılığı neden?" dedi.
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