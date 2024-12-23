Son Dakika... Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Ne zaman açıklanacak?

Yayınlanma: 23.12.2024 - 20:28

Güncelleme: 23.12.2024 - 20:48

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada asgari ücretin bu hafta içinde açıklanacağını belirtti.

Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret bu hafta içinde açıklanacak. Perşembe veya Cuma günü asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek."

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı dördüncü toplantıda asgari ücret belli olacak.

TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lirayı bulan talebine işveren tarafının sıcak bakmadığı öğrenildi.