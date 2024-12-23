Son Dakika... Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi... Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada asgari ücretin bu hafta içinde açıklanacağını belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada asgari ücretin bu hafta içinde açıklanacağını belirtti.
Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
"Asgari ücret bu hafta içinde açıklanacak. Perşembe veya Cuma günü asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek."
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı dördüncü toplantıda asgari ücret belli olacak.
TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lirayı bulan talebine işveren tarafının sıcak bakmadığı öğrenildi.
Etiketler: #asgari ücret #Vedat Işıkhan
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