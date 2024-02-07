Son dakika... Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi açıklaması

Yayınlanma: 07.02.2024 - 10:27

Güncelleme: 07.02.2024 - 10:50

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyesine ilişkin konuştu.

Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebini olduğunu belirtti.

NTV'ye açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız" diye konuştu.

Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışmalar yürüttükleri belirterek şunları kaydetti:

"Emeklilerimize bir seferlik beş bin lira destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak, gerekli çalışmaları yaparız ve adımları atarız. Emeklilerin talebi var, bu adımı atmaya hazırız.

EMEKLİ SAYISINDA SON DURUM

EYT kapsamındaki düzenlemeden faydalanan kişi sayısı yaklaşık 2 milyon. 950 bin EYT emeklisi vatandaş tekrar çalışma hayatına döndü. EYT'de süreç devam ediyor. 2024 yılının sonunda emekli sayısının 16 milyon 400 olacağını tahmin ediyoruz.

Emeklilerimizin refahını etkileyen unsurları gidereceğiz. Emeklilerimize birçok hizmette ayrıcalık vereceğiz.

EV KADINLARINA PRİM DESTEĞİ

Ev kadınlarına prim desteği seçim vaatleri arasında yer alıyordu, biz bunu yerine getireceğiz."