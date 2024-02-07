Çalışanlar dikkat! Emekli aylığınız ne kadar olacak? İşte yanıtı...

Yayınlanma: 07.02.2024 - 09:43

Güncelleme: 07.02.2024 - 09:53

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı ocak ayında açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte yüzde 37,57 olarak hesaplandı.

İktidar ise bu oranı memur emeklisinin zam oranıyla eşitledi.

Önce yüzde 42,57’ye çıkarılan zam oranı, son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamasıyla yüzde 49,25’e yükseltildi.

En düşük emekli aylığı ise 10 bin liraya yükseltildi.

ÖDEMELER HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakan Işıkhan da emekliye ek zam farklarının ödeneceği tarihi açıkladı.

SSK emeklilier aylık fark tutarları 6 Şubat'ta hesaplarına yatırıldı. Bağ-Kur kapsamında emekli olanların ise fark ödemeleri bugünden itibaren hesaplarına yatacak.

SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?

7500 lira en düşük emekli maaşı alanlar kök maaşı bulmak için farklı yöntemleri kullanması gerekiyor.

SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 7500 liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen pencerede "4B Emekli Aylık Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanız tıklayın" sekmesini tıkladıktan sonra gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir.

Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 10.000 liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil bulabilirsiniz

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, emekli olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını kolayca hesaplayabiliyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

NTV'nin derlediği bilgilere göre, hesaplama işlemini gerçekleştirmek için şu adımlar takip edilmeli:

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor

T.C Kimlik numarası,

SSK Sicil Numarası,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi bilgileri.

'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

2024 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştı. SGK tarafından uygulama bugün itibarıyla açıldı.

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.