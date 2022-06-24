Son Dakika: Bakan Kirişci'den tarımsal destek ödemesi açıklaması

Bakan Kirişci Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tarımsal destekeleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Kirişci paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."

24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal desekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/5huFn8YcPc