Son Dakika: Bakan Kirişci'den tarımsal destek ödemesi açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.
Bakan Kirişci Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tarımsal destekeleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.
Kirişci paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."
24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal desekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) June 24, 2022
Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/5huFn8YcPc
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