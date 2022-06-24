Son Dakika: Bakan Kirişci'den tarımsal destek ödemesi açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2022 Cuma, 13:52
Son Dakika: Bakan Kirişci'den tarımsal destek ödemesi açıklaması
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Bakan Kirişci Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tarımsal destekeleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Kirişci paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." 

 


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