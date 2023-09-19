Son Dakika... Bakan Vedat Işıkhan rakam verdi: 'En düşük memur maaşı 30 bin liranın üzerinde olacak'

Yayınlanma: 19.09.2023 - 16:57

Güncelleme: 19.09.2023 - 17:32

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da gazetecilere açıklama yaptı.

TRT Haber'in aktardığına göre, memur maaşlarına dikkati çeken Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların devam ettiğine söyledi.

Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır" dedi.

Emekli maaşıyla ilgili de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz" diye konuştu.