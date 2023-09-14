Emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Emekli maaşlarına ne zaman zam yapılacak? AKP'den emekli maaşı açıklaması

Yayınlanma: 14.09.2023 - 14:10

Güncelleme: 14.09.2023 - 14:39

Türkiye’de yaklaşık 10 milyona yakın emekli, yüksek enflasyona karşı eriyen maaşlar nedeniyle zor günlerden geçiyor.

TBMM AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, 1 Ekim'de yeni yasama yılının açılmasıyla birlikte emekli maaşlarında yapılması öngörülen düzenlemeye ilişkin de değerlendirmede bulundu.

"ŞU ANDA MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR"

Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na konuyla ilgili bir talimat verdiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bu iki bakanlığın bürokrasisi çalışmalarını yürütüyor. 6 Şubat depremiyle beraber merkezi bütçeden AFAD Başkanlığımıza ve Çevre Şehircilik Bakanlığımıza aktarılan 765 milyar TL civarında bir bütçe vardı. Meclis kapanmadan önce ek bütçeyi çıkarmıştık; 1 trilyon 119 milyar TL. Yine borçlanma limitlerini artırmıştık.

Bütçenin dengesini bozmadan; nasıl bir miktar ortaya çıkabilir, şu anda çalışma devam ediyor. Bu çalışma netleşmeden bir tarih ve rakam vermek şu anda mümkün gözükmüyor. Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor."

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Macaristan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına ilişkin, "Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" şeklinde konuşmuştu.

BİNALİ YILDIRIM'DAN ENFLASYON İTİRAFI

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da 1 Ekim’de açılacak TBMM’de maaş zamlarıyla ilgili görüşme yapılacağını açıklamıştı.

Yıldırım, emekli maaşlarının yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldığını söyledi.

Binali Yıldırım, "Emekli maaşlarını 2 bin 500'den 7 bin 500'e kadar çıkarmış olsak da yüksek enflasyon karşısında yetersi kaldı. En düşük memur maaşı 2 katına çıktı, asgari ücret 11 bin 400 TL oldu. Burada en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız zayıf kaldı. Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak" ifadelerini kullandı.