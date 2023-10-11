Son dakika... Bakan Işıkhan'dan 'emekli ikramiyesi' açıklaması
Son dakika haberleri... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye 5 bin lira ikramiye verileceğini duyurdu. Fakat ikramiyenin çalışan emekliye verilmeyeceğinin belirtilmesi tepkilere yol açtı. Peki emekli ikramiyesinde kapsam genişler mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Emekli maaşı gündemiyle toplanan Kabine toplantısının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik olarak 5 bin lira ödeneceğini açıkladı.
Ancak toplantıdan çıkan 'ikramiye kararı' milyonlarca emekli için hüsran oldu. Tek seferlik ödenecek emekli ikramiyesinin çalışan emekliye verilmeyeceği belirtildi.
Alınan karar büyük tepkilere yol açtı. Peki emekli ikramiyesinin kapsamı genişleyecek mi?
NET AÇIKLAMA YAPILDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu soruya yanıt geldi.
Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Çalışan emeklilere de 5 bin lira verilip verilmeyeceğinin, kapsamın genişleyip genişlemeyeceğinin sorulması üzerine Işıkhan, "Düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun emeklilerimize. Bu noktada çalışan emeklileri de kapsam dışında bıraktık. Takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçemizde kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz en maksimum sonuç buydu. Gündemimizde başka bir çalışma da söz konusu değil" diye konuştu.
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