Son Dakika: Bayram öncesi benzine büyük zam!

Son dakika gelişmesi... Akaryakıta gelen zamlar dur durak bilmiyor. Benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruşluk zam geldiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2022 Cuma, 16:29
Son Dakika: Bayram öncesi benzine büyük zam!
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Benzinin litresine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 33 kuruş zam geldi.

KRT'den Olcay Dilek'in haberine göre; zamla birlikte Ramazan Bayramı öncesi benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20 lira 33 kuruşa, Ankara’da 20 lira 44 kuruşa, İzmir’de 20 lira 45 kuruşa yükselecek.

Motorinin 29 Nisan güncel fiyatına göre yaklaşık olarak İstanbul’da 22 lira 1 kuruş, Ankara ve İzmir’de 22 lira 11 kuruş seviyesinde bulunuyor.


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