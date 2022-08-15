Son Dakika: Beklenen akaryakıt zammı kesinleşti!

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:12

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

2 gün önce motorine gelen 82 kuruşluk zammın ardından bugün de 1 lira 26 kuruş zam geldi.

ZAM KESİNLEŞTİ

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda yine 1.26 TL zam geliyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21.16 liradan satılıyor.