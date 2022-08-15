Son Dakika: Beklenen akaryakıt zammı kesinleşti!
Petrol fiyatları ve dolar /TL'de yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorine gelmesi beklenen 1.26 TL'lik zam kesinleşti. Zamlı satış bu geceden itibaren geçerli olmak üzere başlayacak.
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
2 gün önce motorine gelen 82 kuruşluk zammın ardından bugün de 1 lira 26 kuruş zam geldi.
ZAM KESİNLEŞTİ
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda yine 1.26 TL zam geliyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21.16 liradan satılıyor.
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