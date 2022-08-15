Son Dakika: Motorine bir zam daha geliyor
Petrol fiyatları ve dolar /TL'de yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,26 TL'lik zam bekleniyor.
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
2 gün önce motorine gelen 82 kuruşluk zammın ardından bugün de 1 lira 26 kuruş zam geldi.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
NTV'de yer alan habere göre, salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda yine 1,26 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21.16 liradan satılıyor.
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