Alkole büyük zam yolda; bira 12, rakı fiyatları 100 lira artabilir

15 Mayıs 2022 Pazar, 15:13

Gıda maddeleri başta olmak üzere diğer alanlarda da gelen zamlar yurttaşı sıkıntıya sokarken son dönemlerde belki de en fazla sigara ve alkol kullananları zorluyor.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Kanuna ekli (III) sayılı listedeki mallar için (alkollü içkiler ve sigara, tütün vs) uygulanan maktu ve asgari maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde (TÜFE) son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere belirleniyor.

Eğer AKP'li Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zammı ertelemezse yasa gereği temmuzda alkol ve sigaraya 6 aylık ÜFE oranında zam gelecek. Bu yıl 4 aylık ÜFE yüzde 39'u geçti. Aynı hızla giderse 6 aylık ÜFE yüzde 60'ı aşacak. Böylece alkollü içkilerin vergisi aynı oranda artacak. Ancak tabii ki bu fiyata olduğu gibi yüzde 60 olarak yansımayacak.

BİRAYA 12, ŞARABA 23 LİRA ZAM GELEBİLİR

HaberTürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, ÖTV oranının yüzde 60 artması halinde bira fiyatı en az 12, şarap fiyatı 23 lira yükselmiş olacak. Biranın ÖTV tutarı şu anda 3,52 lira. Temmuzda yüzde 60'lık ÖTV artışı olması halinde bu oran 5,63 liraya çıkacak. Bira vergisini hesaplamak için bu sayı biranın alkol derecesi olan 5 ile çarpılıyor ve üzerine KVD oranı dahil ediliyor. Böylece toplam artış 12 lira oluyor.

Şarapta ise ÖTV 17,34 lira. Şaraplar genellikle 70 cl'lik şişelerde satıldığı için fiyata yansıması 23 lira oluyor. Tabii 1 litrelik şaraplarda fiyat 33 liraya çıkıyor

YÜKSEK ALKOLLÜLERE EN AZ 100 LİRA

Yüksek alkollü içkilerde ÖTV şu anda 481,98 lira olarak uygulanıyor. Yüzde 60'lık ÖTV artışı göz önüne alındığında bu rakam 771,16 olacak. Bu durumda ÖTV ve artan ÖTV'nin KDV'si toplam 96 liralık bir vergi artışına neden olacak.

Yani eğer üreteciler kendi zamlarını yapmazlarsa rakı, votka, viski ve cin gibi içkiler en az 96 lira zamlanabilir. Böylece 279 lira olan 70'lik rakı fiyatı 375, 310 lira olan votka fiyatı 406 ve 380 lira olan viski fiyatı ise 476 liraya ulaşacak. Bu fiyatların üstüne şirketlerin de enflasyon farkını ekleyecek olması halinde bu rakamların daha üstü içkilere zam olarak yansıması kaçınılmaz.