Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi

02 Eylül 2022 Cuma, 16:06

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi geldi.

NTV'nin aktardığı habere göre; indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.85 liradan satılıyor.