Son Dakika... Benzinde indirim: Güncel benzin ve motorin fiyatları (23 Şubat 2023)
Son dakika haberi... Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan gerilemelerin ardından benzin fiyatlarına indirim geldi. 23 Şubat 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Benzinin litre fiyatı 23 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 46 kuruş indirim geldi.
Motorinin litre fiyatında ise değişiklik yapılmadı.
Yılbaşında benzin fiyatları 21,14 TL; motorin fiyatları ise 23,50 TL seviyesindeydi.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 21.18
Benzinin litresi 20.43
Ankara
Motorin litresi 21.6
Benzinin litresi 20.8
İzmir
Motorin litresi 21.66
Benzinin litresi 20.77
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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