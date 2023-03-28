Son Dakika: Benzine büyük zam! Güncel benzin ve motorin fiyatları (28 Mart 2023)
Benzinin litre fiyatına 28 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zam yapıldı.
Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BloombergHT'nin haberine göre; ürün fiyatlarında yaşanan artışın ardından benzin fiyatlarına zam geldi.
Benzinin litre fiyatı 28 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zamla 21,40 TL'ye çıkarıldı.
Motorin fiyatları ise 20,54 TL'de tutuldu.
Son gelen zamla birlikte benzin fiyatları yeniden yılbaşındaki seviyesinin üzerine çıktı.
Yılbaşında benzin fiyatları 21,14 TL; motorin fiyatları ise 23,50 TL seviyesindeydi.
GÜNCEL FİYATLAR
Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı ortalama 21,36 liraya çıktı. Fiyat Ankara ve İzmir'de 21,73 lira oldu. Bursa'da 21,70 lira, Antalya'da ise 22,27 liraya yükseldi.
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